По всій Україні оголошено повітряну тривогу (оновлено)

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

За попередніми даними моніторингових каналів, тривога може бути пов’язана із запуском Росією ударних дронів. Наразі в ряді регіонів працюють сили ППО.

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Крім того, за даними моніторінгових каналів росіяни запустили по Україні ракети зі своїх шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час час підльоту до кордонів України - 02:00 - 02:30.

Наразі повітряну тривогу оголошено через загрозу БпЛА. Ракетну небезпеку через стратегічну авіацію поки не оголошували.

Станом на 01:43 регіонами України почала ширитися повітряна тривога оголошена у зв'язку з дією стратегічної авіації РФ. Станом на 01:45 повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України.







За даними моніторінгових каналів у РФ зафіксовано зліт МіГів. Наразі оголошена повітряна тривога є комбінованою - через російські БпЛА, стратавіацію та МіГи.