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По всій Україні оголошено повітряну тривогу (оновлено)

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У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

За попередніми даними моніторингових каналів, тривога може бути пов’язана із запуском Росією ударних дронів. Наразі в ряді регіонів працюють сили ППО.

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Крім того, за даними моніторінгових каналів росіяни запустили по Україні ракети зі своїх шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час час підльоту до кордонів України - 02:00 - 02:30.

Наразі повітряну тривогу оголошено через загрозу БпЛА. Ракетну небезпеку через стратегічну авіацію поки не оголошували.

Станом на 01:43 регіонами України почала ширитися повітряна тривога оголошена у зв'язку з дією стратегічної авіації РФ. Станом на 01:45 повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу 01

За даними моніторінгових каналів у РФ зафіксовано зліт МіГів. Наразі оголошена повітряна тривога є комбінованою - через російські БпЛА, стратавіацію та МіГи.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    та коли ж вони нарешті здохнуть, падли!
  • Olga Mansika 45aa839e
    Тільки що інфа-4 Міги з Саваслейки злетіли.Це + до 6 Міг 95,ракети з яких вже на підльоті.
    Ніяк тварини мокшанські не заспокояться.Всіх літунів потрібно буде знайти і знищити,скільки б на те часу не потребувало.Треба,щоб вони знали-жити їм спокійно не вийде,не сховаються ніде від кари
  • Виталий 6b40280c
    Немного поправлю вас. МиГ- 95 нету. Есть ТУ-95, которые запустили ракеты.
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