Сенатори США пропонують розширити конфіскацію активів Росії на користь України

Група американських сенаторів із Республіканської та Демократичної партій у четвер внесла на обговорення проєкт закону про передання незаконних активів до України, який розширить повноваження Міністерства юстиції США в цьому питанні.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з чинним законодавством, Мін’юст США може передавати Україні лише активи, конфісковані за порушення окремих санкцій, пов'язаних із Росією.

Уперше й поки що востаннє це сталось у лютому 2023 року, коли генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував передання Україні 5,4 мільйона доларів, конфіскованих у російського олігарха Константіна Малофєєва.

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"З розширеними повноваженнями від Конгресу Мін'юст міг би передати набагато більше активів від недоброчесних суб'єктів, щоб підтримати український народ у його боротьбі за свободу", – вважають автори законопроєкту.

Зокрема вони пропонують дозволити конфіскувати на користь України активи через порушення будь-яких санкцій або експортного контролю Росії й Білорусі, пов'язаних із російським вторгненням в Україну з 2014 року.

Також конгресмени пропонують, щоб генпрокурор США, міністр фінансів і державний секретар звітували перед Конгресом щодо плану використання цих повноважень і надавали піврічні звіти про передання активів на користь України.