Зустріч "Рамштайн-13" відбудеться 15 червня, - Пентагон

Цього разу міністри зберуться у Брюсселі.

Пентагон анонсував чергове засідання очільників міністерств оборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Як повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу, 13 за ліком зустріч відбудеться 15 червня. Цього разу міністри зберуться у Брюсселі. Очікується, що на 13 "Рамштайні" йтиметься про створення коаліції бойових літаків.

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Попереднє засідання відбулось 25 травня.