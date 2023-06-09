ВООЗ попереджає про ризик спалаху холери у затоплених регіонах України

Йдеться також про інші інфекційні захворювання, що передаються через воду.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Агентство охорони здоров'я ООН вважає, що трагедія може спричинити ризики для здоров'я українців.

"Не можна недооцінювати вплив руйнування дамби на водопостачання регіону, системи санітарії та послуг охорони здоров’я", — сказав журналістам голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

ВООЗ запевняє, що надасть Україні підтримку для профілактичних заходів проти захворювань, що передаються через воду, і покращення спостереження за захворюваннями.

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Тереза Закарія, технічний спеціаліст ВООЗ із реагування на надзвичайні ситуації, заявила, що зразки холерних бактерій вже були виявлені у довкіллі в Україні, хоча жодного випадку захворювання людей після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому минулого року, досі не було зареєстровано.

"У будь-який момент... ми можемо почати знаходити випадки", – сказала вона журналістам, додавши, що ВООЗ співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб переконатися в наявності механізмів, які дозволять імпортувати вакцини, щойно вони знадобляться.

Окрім загрози захворювань, що передаються через воду, ВООЗ намагається допомогти у вирішенні широкого кола інших ризиків, пов’язаних із повенями, додала Закарія. Зокрема, йдеться про травми та утоплення, а також про можливі затримки в доступі до лікування хронічних захворювань.

За словами виконавчого директора ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Марка Райана, наразі представники організації зосереджені на наданні допомоги людям з підконтрольних Україні територій, позаяк ВООЗ не має постійної присутності на окупованному Росією лівому березі Херсонщини, який постраждав найбільше.

"Ми будемо раді мати доступ до цих зон і контролювати стан здоров’я, як це було б у більшості випадків. Але знову ж таки, владі України та Росії доведеться домовитися про те, як цього можна досягти", — заявив він.