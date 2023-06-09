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ЗСУ провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, - ISW

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війна,зсу
Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках контрнаступу, який розгортається з неділі, 4 червня.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Українську правду.

№Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Сили оборони, вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

Російські війська, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтовано і, за повідомленнями, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

Також повідомляється, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, надані Заходом", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають: українські атаки на західному Запоріжжі 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

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Також вони припускають, що контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, в тому числі більш локальних атак, як це спостерігалося в цьому секторі 8 червня, і менші зусилля не відображають максимального потенціалу української чисельності або ефективності.

За повідомленнями, Україна сформувала 12 спеціальних контрнаступальних бригад. Схоже, пишуть експерти, що Україна задіяла лише частину великого резерву сил, доступних для проведення контрнаступальних операцій, і спостерігачам слід уникати відліку повідомлень про те, що українські бригади знищили або пошкодили західне озброєння, як мірило залишкової ефективної боєздатності українських сил.

Крім того, слід зазначити, що війська Південного військового округу Росії, розгорнуті в цьому конкретному районі, швидше за все, є більш якісним угрупованням, ніж російські угруповання на інших ділянках військових дій, і їхні оборонні можливості навряд чи відображають оборонні можливості російських угруповань на інших ділянках фронту.

Вказується і те, що російські війська та окупаційна влада продовжують посилювати гуманітарні наслідки повені, спричиненої проривом греблі Каховської гідроелектростанції.

Експерти звертають увагу на те, що президент Росії Володимир Путін переніс свою щорічну пресконференцію з червня 2023 року на листопад або грудень 2023 року.

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За оцінками ISW, Путін, швидше за все, провів би "Пряму лінію" на початку червня 2023 року після того, як російські війська захопили Бахмут, і перенесення заходу вказує на те, що Кремль може сприймати захоплення Бахмута як недостатню перемогу, щоб компенсувати загальну нестабільну російську військову ситуацію в Україні.

Фахівці підсумовують: перенесення "Прямої лінії" ще більше ілюструє занепад Путіна, і все частіше його зображають як такого, що бере участь у невеликих інфраструктурних проєктах.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Русня Двухсотая
    Є одно але. Навіщо данілови, подоляки, буданови( не кажучи вже про геніальних експертів аристовича, світана, жданова), що контрнаступ буде швидким, потужним і несподіваним для русні.
    Вони ж тим самим накручують людей і дають їм необгрунтовані сподівання. А потім всі дивуються звідки береться зрадонька
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ми будемо важко відхаркувати здачу Півдня кацапськими консервами у зеленій владі. Як ьвюачимо, хороша підготовка до оборони кацапами дає результат. Отже з нашого боку у лютому-березні 2022 року підготовки до оборони не було. Найгірше, що ці консерви схоже залишились. Спалились лише найбільш явні і засвічені. І кроти і далі зливають ворогу і наші плани, і рощміщення і склад військових замобів і підрозділів. Пора країні зрозуміти, що виграти війну з таким багажем накопичених зрад, за які ніхто за великим рахунком не поніс покарання отже і не відбулося ні очищення влади від кротів, ні аналіз, а отже виправлення всіх вимушених і не вимушених помилок. У такому випадку виграти затяжну війну не можливо, а втрати ресурсів не дадуть бажаного результату, бо ресурси будуть спалені ворожими агентами ще до введення у бій. Починати контргаступ треба ззі знищення і нейтралізації ворожої агентури в високих владних кабінетах. Особливо тої, яка здавала теритоії, які тепер так важко відбивати. І це не я придумав, чи такі мох хотєлки. Це щагальносвітова історична практика. Греки не відкинули б персів, якби не знищили їхню агентуру навіть при дворі царя Леоніда.
  • АнтиРашист b2bb0c81
    Так, була одна невдала атака. Завжди бувають якісь невдалі операції у великих масштабних бойових діях, навіть якщо твої війська найкращі.
    Втратили кілька танків, можливо трохи більше, і русня тепер геть усюди лізе у наш інформпростір та розганяє дезу наче як вони знищили не менше 1488 леопардів.

    Ось що наш DeepState пише:
    Аналітична записка. Сьогодні з'явилися кадри невдалої атаки (https://t.me/DeepStateUA/16788) нашої колони біля Малої Токмачки. Не секретом для мережі є і невдалі дії на початку тижня наших колон біля Новодарівки та Новодонецького. Проте за останній час по втратам у техніці діло йде до паритету. Важливо розуміти, що більшість техніки піддається ремонту, на відміну від людей. В район Старомлинівки прибувають кацапські підрозділи підкріплення з інших напрямків. Зафіксовано присутність зеків-шойгістів зі "шторм-z".

    Від себе: Підримуємо ЗСУ, і НІ В ЯКОМУ РАЗІ не читаємо русню. Бо русня дуже старається цими ІПСОшками вігнати українців у якийсь відчай чи щось таке, і навалює, навалює і навалює купу дезінформації.
    Окрім того, як я зрозумів від різних джерел, контраступ не планувався як блискавичний, можливо
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