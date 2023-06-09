Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд, - Bloomberg

Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

Видання зазначає, що оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч "Рамштайн-13" відбудеться 15 червня, - Пентагон