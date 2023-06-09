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Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд, - Bloomberg

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пентагон
Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

Видання зазначає, що оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • Alex_Dimitrov
    Не хочу тебя расстраивать, но у Запада оружие бесконечное, ВПК титанический и беспрерывно это самое оружие клепающий. Не говоря уже о том, что у одних США гигантские запасы вооружения и техники на складах. Проблема тооько в политической воле передавать это все Украине. Вот и все.
    Да и сама эта война несмотря на все ужасы по масштабу не такая большая.
    Потери танков ВСУ за 15 месяцев до 600-700 штук, а у США несколько тысяч Абрамсов на хранении.
    Так что оружия хватит.
    Хватило бы решимости.
  • Ласкавий звір
    Томагавків?
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