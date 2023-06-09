Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних ударів про території України, - Генштаб

Російські загарбники не припиняють ракетного терору цивільного населення України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних, 2 з яких - по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі військові РФ завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. У Генштабі повідомили, що деталізована інформація буде оприлюднена згодом.

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