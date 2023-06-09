Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні – Данілов

Для України наслідки підриву Каховської ГЕС будуть страшні, але для росіян вони будуть катастрофічні.

Про це заявив в інтерв'ю Українському Радіо секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. І такі питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд.

"Повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку зривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці", - зазначив Данілов.

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