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Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні – Данілов

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гес,каховська
Для України наслідки підриву Каховської ГЕС будуть страшні, але для росіян вони будуть катастрофічні.

Про це заявив в інтерв'ю Українському Радіо секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. І такі питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд.

"Повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку зривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці", - зазначив Данілов.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Доводиться вкотре нагадувати пану Данілову, що катастрофічними стали наслідки здачі Півдня (розмінування Чонгару, частковий демонтаж укріплень, переміщення і подекуди переформатування бригад) саме для України, а не для кацапів. Для кацапів катастрофи немає. Адже знищується не їхня інфраструктура на їхній території, а українська на нашій.
  • Виталий 6b40280c
    Какие же они идиоты. Катастрофические последствия - это погибшие люди, животные. Это малопригодные для жизни территории на многие годы... А то что кого то там заочно засудят и то не факт, это все фигня.
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Що воно меле.Вони для нас катастрофічні.
    Та світ і не знає правди.Раша по гебельс-тб розказує своїм,а по пропагандиським помийницям RT всьому світу,які українці негідники,підірвали греблю,а тепер обстрілюють пункти евакуації і ви дачі гуманітарки.Не дають«хорошим роzіянам»допомогти.
    А марафонвксь світ не дивиться,дивиться незначна частина українців.А так ми й без марафона знаємо,хто такі руzкі свинособаки.
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