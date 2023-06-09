Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами у справі про секретні документи, - CNN

Федеральне велике журі висунуло ексрезиденту США Дональду Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів

Про це повідомляє CNN із посиланням на адвоката Трампа Джимі Трасті, інформує Цензор.НЕТ.

"У ньому є деякі формулювання, які дозволяють припустити, що це будуть за сім звинувачень. Не на 100% ясно, що всі вони є окремими звинуваченнями, але в основному вони випливають зі звинувачення за Законом про шпигунство", - зазначив Трасті.

Він назвав звинувачення у шпигунстві "сміховинним" і додав, що є також "кілька звинувачень у перешкоджанні роботі та звинувачення у неправдивих свідченнях".

Трасті сказав, що його команда не отримала копію обвинувального акту, натомість отримала повістку про виклик до суду електронною поштою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, - Гілларі Клінтон

Трасті також підтвердив, що Трамп з'явиться в суді у вівторок, але не сказав, які адвокати будуть присутні разом з колишнім президентом.