Вночі окупанти вдарили ракетами по Житомирщині, одна людина загинула (оновлено)

Російська армія цієї ночі завдала ракетного удару по Звягельській громаді Житомирської області, внаслідок чого одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомили у Звягельській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Миколи Боровця, одна людина загинула також є поранені, яким надається уся необхідна допомога. Також зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено.

Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.

"Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків. 1 особа загинула та 3 особи травмовано", - зазначив він.

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