Українські артилеристи знищили 56 бойовиків російського підрозділу "Ахмат", - Генштаб

На окупованих територіях Донеччини у тренувальному таборі знищили бойовиків російського підрозділу "Ахмат".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій.

"6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявляє, що спецпідрозділ "Ахмат" розпочав наступ на Мар’їнку