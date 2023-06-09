Над Дніпропетровщиною ППО збила безпілотник та 2 крилаті ракети, уламки пошкодили газопровід, - ОВА
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Вночі військові з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю дві ворожі крилаті ракети та безпілотник.
Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі наші оборонці з ПвК "Схід" відмінусували ворожий непотріб, що летів на область. Попередньо збили безпілотник та 2 крилаті ракети.
Уламки впали у Новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід", - йдеться в повідомленні.