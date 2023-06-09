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У Криму замовчують знищення Каховської ГЕС, - Генштаб

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гес,каховська
Рашисти намагаються приховати підрив Каховської ГЕС від населення окупованого Криму. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Kryva Bereza
    как буд то бы в Крыму тотально отсутствует интернет
  • Андрей Нем 40dfa76a
    А ще приховують що гур відпускає хабарників за кордон
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