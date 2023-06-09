У Криму замовчують знищення Каховської ГЕС, - Генштаб
8 22230
Рашисти намагаються приховати підрив Каховської ГЕС від населення окупованого Криму.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення", - йдеться в повідомленні.