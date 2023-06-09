Доба на Миколаївщині: вночі знищили ворожу ракету, окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади, - ОВА

Протягом минулої доби ворог двічі завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, обстріляв Куцурубську громаду. Сили ППО знищили крилату ракету.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією оперативного командування "Південь", 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 8 червня та зранку 9 червня завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, без руйнувань та постраждалих.

"Також вчора, о 18:04 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Влучання зафіксовано по відкритій території та за межами населеного пункту. Постраждалих немає", - додав Кім.

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