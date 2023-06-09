Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 213 770 осіб (+1 010 за добу), 299 гелікоптерів, 3901 танк, 3702 артсистеми, 7600 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 213 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3901 (+10) од,

бойових броньованих машин - 7600 (+24) од,

артилерійських систем - 3702 (+34) од,

РСЗВ - 599 (+4) од,

засоби ППО - 359 (+4) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3247 (+13),

крилаті ракети - 1171 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6410 (+26) од,

спеціальна техніка - 502 (+2).

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