Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 213 770 осіб (+1 010 за добу), 299 гелікоптерів, 3901 танк, 3702 артсистеми, 7600 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
15 09226
Станом на ранок 9 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 213 770 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,
танків - 3901 (+10) од,
бойових броньованих машин - 7600 (+24) од,
артилерійських систем - 3702 (+34) од,
РСЗВ - 599 (+4) од,
засоби ППО - 359 (+4) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3247 (+13),
крилаті ракети - 1171 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6410 (+26) од,
спеціальна техніка - 502 (+2).