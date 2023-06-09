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Про введення військ в Україну не говорила жодна держава, - прем’єрка Естонії Каллас

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парад,естонія,таллінн
Країни НАТО не обговорюють відправку своїх військових в Україну.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"Всі держави надають ту або іншоу допомогу Україні. Але жодна країна не заявляла про бажання втручатися в цю війну, відправляти на неї своїх військових, я про такі плани не чула", - сказала Каллас.

Нагадаємо, раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав, що окремі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит української влади ввести війська в Україну.

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Міністр закордонних справ України Кулеба вважає, що нічого такого не буде. "Ми цього не просимо, ми ми говоримо: дайте зброю - ми самі знаємо, як воювати", - заявив Кулеба.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • ivan nepupik
    «Спочатку вони прийшли за євреями.
    Я мовчав, я не був євреєм.

    Потім вони прийшли за комуністами.
    Я мовчав, я не був комуністом.

    Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
    Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

    Потім вони прийшли за мною.
    І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»

    (Martin Niemöller)
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Еой, такі прості у НАТО , що будуть розсказувати кацапам правду про що говорили 🤣🤣
  • Sveta Yatsenko
    Там малось на увазі після закінчення війни для надання безпеки Україні.Але теж маячня.
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