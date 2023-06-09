Про введення військ в Україну не говорила жодна держава, - прем’єрка Естонії Каллас
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Країни НАТО не обговорюють відправку своїх військових в Україну.
Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.
"Всі держави надають ту або іншоу допомогу Україні. Але жодна країна не заявляла про бажання втручатися в цю війну, відправляти на неї своїх військових, я про такі плани не чула", - сказала Каллас.
Нагадаємо, раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав, що окремі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит української влади ввести війська в Україну.
Міністр закордонних справ України Кулеба вважає, що нічого такого не буде. "Ми цього не просимо, ми ми говоримо: дайте зброю - ми самі знаємо, як воювати", - заявив Кулеба.