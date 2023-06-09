Окупанти минулої доби 44 рази обстріляли Херсонщину, дві особи загинули, - ОВА
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 44 обстріли, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію загинули 2 людини, 17- дістали поранення.
За інформацією Херсонської ОВА, в обласному центрі значно погіршилася безпекова ситуація.
"Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста",- йдеться в повідомленні.
У ХОВА зазначили, що додатково повідомлять, якщо виникне потреба в допомозі.