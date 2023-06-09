Окупанти минулої доби 44 рази обстріляли Херсонщину, дві особи загинули, - ОВА

Російська армія минулої доби, 8 червня, здійснила 44 обстріли Херсонської області. У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, волонтерів, які прямують до обласного центру, просять утриматися від відвідин Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 44 обстріли, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію загинули 2 людини, 17- дістали поранення.

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За інформацією Херсонської ОВА, в обласному центрі значно погіршилася безпекова ситуація.

"Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста",- йдеться в повідомленні.

У ХОВА зазначили, що додатково повідомлять, якщо виникне потреба в допомозі.