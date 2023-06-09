У Кривому Розі закликали економити воду, місто живиться запасами водосховища, яке не поповнюється

Міськводоканал Кривого Рогу працює у штатному режимі, але водопостачання із Південного водосховища здійснюється на резервах.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Міськводоканал Кривого Рогу працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців. Але водопостачання із Південного водосховища здійснюється на резервах. Відносимося відповідально до споживання, не забуваємо про необхідність максимальної економії!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у водосховище Південне перестала надходити каховська вода. 8 червня Вілкул повідомив, що запасу води вистачить на 1,5 місяця.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.