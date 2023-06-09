На фронті активні бої, з обох сторін багато втрат, захисники України б’ють на всю глибину бойових порядків противника, - Бутусов

Сили оборони України фактично зупинили наступ росіян. Війська РФ втратили наступальні можливості на багатьох ділянках фронту.

Про це пише в блозі на Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"На фронті йдуть активні дії, я би назвав це боротьбою за тактичну ініціативу. Завдяки цим активним діям наші сили оборони повністю зупинили наступ "другої армії в Україні". Десь більш активно діє ворог, десь ми, на багатьох ділянках російські війська втратили наступальні можливості", - написав він.

За словами Бутусова, активно працює наша артилерія з точним коригуванням дронів. Захисники України б’ють на всю глибину бойових порядків противника.

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При цьому йдуть важкі бої. З обох сторін багато втрат.

Бутусов пише, що росіяни проводять активну медіа-кампанію для підняття духу своєї армії. "Збільшення кількості дронів у противника дозволяє їм виставляти відео з нашими втратами. Звичайно, ворог має перевагу у бронетехніці, в авіації, гелікоптерах, і якщо російська розвідка встигає завчасно помітити рух наших підрозділів, бої йдуть важкі", - зазначив він.

На думку головреда Цензор.НЕТ, з усіх таких випадків треба робити висновки. Досвід має перетворюватися на відеоуроки, документи планування, просування компетентних лідерів та усування тих, хто не справляється.

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"Головне, на мій погляд, усвідомлювати доктрину, що у сучасній війні будь-які дії виправдані тільки в тому разі, якщо темп втрат та співвідношення втрат в результаті цих дій складається на нашу користь", - підсумував він.