Наслідки ворожого ракетного удару по Житомирщині. ФОТО

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки на Житомирську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

"Вночі, в одному із міст регіону, внаслідок падіння уламків, за попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30. Одна людина загинула та троє травмовано. Виникло загоряння пошкодженого житлового будинку та залишків зруйнованого будинку на площі 300 кв.м. О 04:46 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

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