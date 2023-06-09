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Наслідки ворожого ракетного удару по Житомирщині. ФОТО

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житомирщина
Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки на Житомирську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

"Вночі, в одному із міст регіону, внаслідок падіння уламків, за попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30. Одна людина загинула та троє травмовано. Виникло загоряння пошкодженого житлового будинку та залишків зруйнованого будинку на площі 300 кв.м. О 04:46 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ворожого ракетного удару по Житомирщині 01
Наслідки ворожого ракетного удару по Житомирщині 02
Наслідки ворожого ракетного удару по Житомирщині 03

Автор: Марина Макєєва

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