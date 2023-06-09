Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Донецької області, загинув один житель, - ОВА

Під ворожим вогнем протягом доби опинилися 10 громад Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку росіяни обстріляли з Градів Новоукраїнку Вугледарської громади. На Донецькому напрямку у Максимільянівці Мар'їнської громади одна людина загинула і 4 поранено. 4 рази під обстріли потрапила Курахівська громада: Курахове, Острівське і Дачне. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади", - йдеться в повідомленні.

У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків, 6 об'єктів інфраструктури та 1 адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. У Соледарській громаді у Никифорівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще 4.

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У Званівці знищено 4 будинки. Зафіксовано 13 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще 7.