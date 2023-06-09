Росія все ще перешкоджає експорту українського зерна, - британська розвідка

Попри продовження терміну Чорноморської зернової угоди, Росія продовжує перешкоджати експорту зерна з України морем.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, опублікованому в твіттері міністерства оборони Королівства, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідники нагадали, що Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Але Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно уповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

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Зараз на день перевіряють лише одне-два судна. Восени 2022 року перевіряли по шість-вісім, - йдеться у повідомленні.

"Перешкоджаючи експорту зерна Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і на даний час не працює", - зазначили в розвідці.

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Британці припускають, що Росія перешкоджатиме зерновій ініціативі ще кілька тижнів - до наступного кінцевого терміну продовження 16 липня 2023 року.