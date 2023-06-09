Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. АУДIО

Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Там не они (українська сторона. - Ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - розповідає російський військовий.

Він також описує наслідки катастрофи, які в Росії намагаються приховати: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

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Нагадуємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість - і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання - притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

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Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу - ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).