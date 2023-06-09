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Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. АУДIО

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Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Там не они (українська сторона. - Ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - розповідає російський військовий.

Він також описує наслідки катастрофи, які в Росії намагаються приховати: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

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Нагадуємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість - і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання - притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

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Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу - ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Ну навіщо це сміття тут. Каховська була в окупації, яка диверсійна група,якщо можливо було вибухівку в машинне відділення звложити коли завгодно. Ви про ЗАЕС думайте, а не дурню писати
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Диверсійна кацапська група на окупованій кацапами території. Нічого тупішого не змогли вигадати?
    Це вже шукають на кого б вину скинути. Бо скинути на Україну не вдалося.
  • Артур Пирожков 0437828b
    Та какие-то 2 безграмотных идиота что-то обсуждают.
    Тот "знаток" назвал Сальдо "солдатом в полном обмундировании".
    Эксперты еще те.
    Что не отменяет сам факт того, что это русня подорвала дамбу.
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