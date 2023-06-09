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Нічна атака була змішаною, ворог має на меті виснажити систему ППО та цивільних українців, - ППО

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дрони,шахеди
Окупанти намагаються виснажити населення та протиповітряну оборону нашої країни.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вона була переважно мішаного типу і розтягнута в часі. Якщо згадати, що розпочалися сигнали повітряних тривог з того, що активізувалися морські ракетоносії, зокрема, підводний, який перебував на чергуванні", - заявила речниця.

Вона зазначила, що росіяни могли провести ротацію кораблів, оскільки виявити пуски з підводних човнів найскладніше.

Гуменюк вважає, що метою сьогоднішньої нічної атаки окупантів було виснаження українців. Про це свідчить і траєкторія ракет.

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"Над Миколаївщиною знищили одну ракету Х-101, яку ворог спрямував у центральні регіони. Загалом уся траєкторія ракет свідчила про те, що вони намагаються виснажувати й населення України, тому що залучені були фактично всі регіони і системи ППО", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, вночі 9 червня російська армія випустила по Україні 16 дронів-камікадзе з південного напрямку та 6 крилатих ракет з району Каспійського моря. Сили ППО збили 4 ракети та 10 "Шахедів", а також 4 інші безпілотники.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    СКІЛЬКІ ще країна - вбивця буде засідати у Радбезу ООН ?

  • Українка Українська 6a73461a
    Чому минулого тижня було збито 21 ракету із 21,36 безпілотників із 36?У нас захищають тільки Київ?
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Виснажити українців не можна. Відносно атаки. Тут учора була дискусія про цінність людського життя і важливість тільки окремих міст. Поцікавилася так чому орки вцепилися в Умань і Дніпро. Виявляється, що це прохання Ірану в обмін на шахеди. Цікаво,які відносини між Україною і Іраном?
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