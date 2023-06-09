Данілов про війська НАТО В Україні: Не виключаю можливості двосторонніх угод з країнами Альянсу

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував слова ексгенсека НАТО Расмуссена, що деякі країни Альянсу можуть відправити війська в Україну.

Про це він заявив в ефірі Українського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується заяви пана Расмуссена, ми б дуже хотіли, щоб гарантії безпеки, які має мати наша країна, не були гарантіями безпеки Будапештського зразка 1994 року, а були гарантіями дієвими та обов'язковими до виконання. Коли Путін починав активну фазу війни в лютому 2014 року, а потім ще раз у лютому 2022 року, то мав на меті, щоб НАТО в жодному разі не розширялося і не наближалося до російських кордонів. В результаті ми бачимо, що сьогоднішні Фінляндія і Швеція - майже стали членами Альянсу. І одна, і друга знаходяться неподалік від Росії, а одна точно на її кордоні. І те, що ми будемо членами Альянсу - це тільки питання часу. Це наша норма Конституції, яку звідти ніхто прибирати не буде. Ми там будемо обов'язково, тому що ми варті того, щоб бути в єдиній сім'ї, яка підтримує демократію та відповідає стандартам країн НАТО", - пояснив він.

Також Данілов прокоментував заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що війська НАТО не заходитимуть на територію України, принаймні до завершення цієї війни.

"Дочекаймось більш конкретних дій. Я не виключаю такого варіанту, що у нас будуть двосторонні угоди з тими чи іншими країнами, які є членами НАТО, але треба розуміти, якими ці угоди мають бути. Всі угоди - відповідно до міжнародного права. Ми не Росія, яка не визнає міжнародного права, ми діємо виключно в спосіб, який зафіксовано в міжнародному праві. Тому почекаймо, як це буде відбуватися, чи будуть країни, які будуть на це погоджуватися. Але ще раз наголошую - тільки з якісними, оформленими відповідними нормативними документами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ексгенсек Альянсу Расмуссен заявив, що деякі країни-члени НАТО можуть відправити війська в Україну.

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