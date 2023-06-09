В окупованій Голій Пристані вода стоїть вже понад три доби, люди благають про допомогу

З окупованої РФ Голопристанської громади, що на Херсонщині, продовжують надходити повідомлення з проханням про допомогу та евакуацію, але кількість сигналів зменшується, оскільки телефони розряджаються.

Про це йдеться в повідомленні Голопристанської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Голопристанська МВА інформує про стан в громаді (станом на 07:30). За добу вода в центральній частині міста Гола Пристань відступила до 40 см, східна частина до 30 см, аналогічна ситуація й в районі вулиць Берегової, Набережної", - йдеться у повідомленні.

Також вода відходить у Великокардашинському старостаті. Зниження рівня сягнуло за 40 см за добу.

Близько 50 людей, серед них є діти, евакуювали на підвищену місцевість. Вже третю добу поспіль вони перебувають в критичній ситуації: потребують води та їжі.

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У МВА зазначають, що повідомлення про допомогу все ще продовжують надходити, але їх кількість знизилася, - у людей розряджаються телефони.