84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки Росії не є припустимими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, абсолютноа більшість респондентів – 84% – продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

"Протягом року – з травня 2022 року до травня 2023 року – істотних змін у суспільних настроях практично не було. Кожного разу абсолютна більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8-10%) були готовими до них", - зазначили соціологи.

Проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість населення у всіх регіонах України.

"Зокрема, серед жителів Сходу, 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – лише 8%). Порівняно з травнем 2022 року у всіх регіонах зберігається виразне домінування думки, що України не має поступатися жодними своїми територіями", - додали у КМІС.

Проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок – 10%), то серед російськомовних громадян – 80% (і також лише 13%) готові до поступок.

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