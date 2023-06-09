Росія має негайно припинити обстріли затопленої Херсонщини, - Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав РФ припинити обстріли Херсонщини, затопленої після руйнування дамби Каховської ГЕС.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обстріли, про які повідомляють, ставлять під загрозу зусилля з порятунку невинних цивільних осіб у Херсонській області після руйнування Каховської дамби", - зазначив Боррель.

Він закликав РФ негайно припинити обстрілювати Херсонщину.

"Це може становити ще один воєнний злочин. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - пообіцяв Боррель.

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Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати затоплену внаслідок руйнування підірваної окупантами Каховської ГЕС Херсонщину.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстрілювали центр Херсона та прибережні території. Гатили зокрема по евакуаційних човнах. Також вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсона, коли там перебувало понад 100 осіб. Під обстріл, зокрема, потрапив головний рабин України. Загалом від обстрілів постаждали 8 людей, серед них - працівники ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.