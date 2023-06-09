Росія підготувала кампанію з дезінформації стосовно підриву Каховської ГЕС, на це виділили 6 мільйонів доларів, - ГУР МО

Російська Федерація підготувала інформаційну кампанію з метою дискредитації України й президента Володимира Зеленського, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Головне розвідувальне управління МО України, інформує Цензор.НЕТ

"Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи. Ці матеріали містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, Президента України та мають кричущі заголовки, на кшталт:

"Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"Вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

"Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

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Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

"Наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення", - додали у ГУР.