Ракетний удар по Умані: У лікарні залишаються 6 постраждалих, двоє з них - тяжкі

Двох потерпілих від ракетної атаки на Умань на Черкащині, яка сталася вчора, 8 червня, вже виписали з лікарні.

Автор: Богдан Русінко