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Ракетний удар по Умані: У лікарні залишаються 6 постраждалих, двоє з них - тяжкі

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Двох потерпілих від ракетної атаки на Умань на Черкащині, яка сталася вчора, 8 червня, вже виписали з лікарні.

Про це повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двоє потерпілих залишаються стабільно важкими, двох уже виписали з лікарні, ще чотирьом продовжуємо надавати медичну допомогу", - сказала Плетньова.

Нагадаємо, 8 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області.

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Автор: Богдан Русінко

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