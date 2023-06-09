Ситуація на ЗАЕС контрольована, рівень води в ставку-охолоджувачі стабільний, - "Енергоатом"

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції стабільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Станом на 08:00 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Читайте: НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, - помічниця Столтенберга Браже