У Швеції можуть розмістити війська НАТО
Про це пише Reuters із посиланням на видання Dagens Nyheter, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд прийняв рішення про те, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції. Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення посилає чіткий сигнал Росії та зміцнює обороноздатність Швеції ", - йдеться в повідомленні.
Росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента Володимира Путіна.
Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України. Заперечення Туреччини та Угорщини затримали подання заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО в Литві наступного місяця.
Сусідня скандинавська країна Фінляндія, яка має протяжний кордон із Росією, вступила до НАТО у квітні.