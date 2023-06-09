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У Швеції можуть розмістити війська НАТО

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нато,швеція
Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як вона офіційно приєднається до оборонного альянсу, заявили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр оборони Пал Йонсон.

Про це пише Reuters із посиланням на видання Dagens Nyheter, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд прийняв рішення про те, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції. Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення посилає чіткий сигнал Росії та зміцнює обороноздатність Швеції ", - йдеться в повідомленні.

Росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента Володимира Путіна.

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України. Заперечення Туреччини та Угорщини затримали подання заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО в Литві наступного місяця.

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Сусідня скандинавська країна Фінляндія, яка має протяжний кордон із Росією, вступила до НАТО у квітні.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • morpheus lives in matrix
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А Верховна Рада вже проголосувала за дозвіл розміщати війська НАТО ? Якщо НІ- то гнати їх у шію , бо українці гинуть на фронті і в своїх оселях , а депутати НИЧОГО не роблять

    НЕФІГ ЇМ ПЛАТИТИ
  • Сергей Сергей b6462634
    ***** - видатний всіхпереграватєль.
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