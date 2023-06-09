Шольц, Макрон і Дуда обговорять в Парижі гарантії безпеки для України, - Politico

Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться, щоб виробити спільну позицію перед липневим самітом НАТО.

Зустріч відбудеться на початку наступного тижня. Про це видання Politico повідомляє з посиланням на джерела серед французьких офіційних осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц, Макрон і Дуда зустрінуться за вечерею і обговорять прагнення України до членства в НАТО та гарантії безпеки, які їй можуть надати союзники.

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Видання зазначає: члени НАТО згодні, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, допоки триває війна з РФ. А от щодо того, як саме реагувати на її прагнення це зробити, думки розділилися. Польща традиційно вимагає надати Україні сильні гарантії безпеки. Схожим чином минулого тижня висловився і Макрон. А от Шольц висловлюється обережніше: він каже, що в центрі уваги має бути те, "як ми можемо підтримати Україну".

Politico цитує слова французького дипломата, який вважає, що під час початку українського контрнаступу НАТО має надіслати Росії потужний сигнал.

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"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, є ризик того, що ми не досягнемо… єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який ми можемо зробити Росії", - сказав дипломат.

Також Шольц, Макрон і Дуда збираються обговорити питання оборони та європейського суверенітету.