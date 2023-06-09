Зеленський звільнив главу Гостомельської адміністрації Борисюка: Раніше там викрили розкрадання

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №100/2023-рп оприлюднено на сайті ОП.

"Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області", - йдеться в документі.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що Гостомельська селищна військова адміністрація перерахувала мільйони гривень підставним фізособам-підприємцям та компаніям, які нібито займалися відбудовою селища після російської окупації і бойових дій.

Водночас Бюро економічної безпеки заявило, що розслідує справу про те, що посадовці Гостомельської СВА у 2022-2023 роках привласнили 5 мільйонів гривень шляхом укладання угод з підконтрольними компаніями на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді. При цьому фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників.

Читайте: Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА - Гайдая, Марченка та Гамалія