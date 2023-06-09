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Вночі росіяни випустили ракету Х-55, яка може нести ядерний боєзаряд, - Ігнат

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х55
Вночі 9 червня російсткі загарбники атакували Україну крилатими ракетами, зокрема Х-55, які є носіями тактичного ядерного заряду.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає Цензор.НЕТ.

"У нас було 4 літаки Ту-95 випустили 6 ракет повітряного базування, 6 крилатих ракет - це Х-101 та Х-55. Власне Х-55 чим характеризується, що ця ракета призначена для заряду ядерного, але він туди не встановлюється просто і ракета практично виконує роль хибної цілі. Щоб на неї зосереджувалась увага, витрачався боєкопмлект тощо", - пояснив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • hamster-05
    Він мав на увазі що для Х-55 існує тільки один тип боєголовок - термоядерні. Боєголовок зі звичайною вибухівкою не існує. Тобто якщо збили Х-55, це була 100% хибна ціль
  • Юрий Коленбетов 37e966ef
    "У нас було 4 літаки ту 95" що за маячня звідки у Ігната ці літаки?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так її збили , чи ні?
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