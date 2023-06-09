Вночі росіяни випустили ракету Х-55, яка може нести ядерний боєзаряд, - Ігнат

Вночі 9 червня російсткі загарбники атакували Україну крилатими ракетами, зокрема Х-55, які є носіями тактичного ядерного заряду.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає Цензор.НЕТ.

"У нас було 4 літаки Ту-95 випустили 6 ракет повітряного базування, 6 крилатих ракет - це Х-101 та Х-55. Власне Х-55 чим характеризується, що ця ракета призначена для заряду ядерного, але він туди не встановлюється просто і ракета практично виконує роль хибної цілі. Щоб на неї зосереджувалась увага, витрачався боєкопмлект тощо", - пояснив він.

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