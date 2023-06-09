Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Жителі РФ негативно ставляться до України, США та Євросоюзу. Їхнє ставлення до цих країн погіршилося в останні кілька місяців. Натомість росіяни добре ставляться до Китаю та Ірану.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасникам опитування запропонували оцінити своє ставлення до США, ЄС, України, Китаю та Ірану. Соціологи відзначають, що отримані результати відображають тенденцію останніх кількох місяців: ставлення росіян до України, США та ЄС погіршується, до Китаю та Ірану - покращується.

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57% росіян вважають, що їхній країні не слід налагоджувати стосунки з країнами Заходу. Протилежної думки дотримуються лише 37%.

Найбільш дружніми країнами росіяни вважають Білорусь, Китай, Індію, Казахстан та Вірменію. Найбільш недружніми - США, Велику Британію, Німеччину, Польщу та Україну.

Опитування було проведено 25-31 травня, участь в ньому взяли 1603 людини зі 137 населених пунктів по всій Росії. Похибка не перевищує 3,4%.

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