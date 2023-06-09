Новини

Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування. ІНФОГРАФІКА

7 929101
зет
Жителі РФ негативно ставляться до України, США та Євросоюзу. Їхнє ставлення до цих країн погіршилося в останні кілька місяців. Натомість росіяни добре ставляться до Китаю та Ірану.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасникам опитування запропонували оцінити своє ставлення до США, ЄС, України, Китаю та Ірану. Соціологи відзначають, що отримані результати відображають тенденцію останніх кількох місяців: ставлення росіян до України, США та ЄС погіршується, до Китаю та Ірану - покращується.

Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування 01Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування 02

Читайте: 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

57% росіян вважають, що їхній країні не слід налагоджувати стосунки з країнами Заходу. Протилежної думки дотримуються лише 37%.

Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування 03

Найбільш дружніми країнами росіяни вважають Білорусь, Китай, Індію, Казахстан та Вірменію. Найбільш недружніми - США, Велику Британію, Німеччину, Польщу та Україну.

Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування 04Росіяни не люблять Україну, США та ЄС. Дружити хочуть з Китаєм та Іраном, - опитування 05

Опитування було проведено 25-31 травня, участь в ньому взяли 1603 людини зі 137 населених пунктів по всій Росії. Похибка не перевищує 3,4%.

Також читайте: Війною з Україною цікавляться лише 17% росіян. Раніше було 75%, - опитування Левада-центру. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Komunalnyk
    Так у чому річ! Створіть радянський совок з китаєм та іраном, а від нас відчепіться. Вітер в дупу!
  • Ziu Zou
    Украина в хорошей компании
  • Ирина Параскевич
    А чогось пруться на ПМЖ в туж ненависну Європу та США!! Щось не видно . що б масово виїзджали до ірану чи до китаю.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини