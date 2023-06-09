Вода у Херсоні є придатною для споживання, - ОВА

Наразі у Херсоні вода придатна для споживання, незважаючи на підрив окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Підрив Каховської ГЕС - це глобальна катастрофа. Наслідки якої будуть відчуватися впродовж років. На сьогодні гостро стоїть питання водопостачання у регіонах, які живилися від Каховського водосховища.



Важливо! На сьогодні у Херсоні вода придатна для споживання. Вода постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою", - йдеться в повідомленні.

В обладміністрації пояснили, що перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту.

"Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води. І підтверджують її безпечність та придатність для споживання", - додали в ОВА.

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