Вода у Херсоні є придатною для споживання, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Підрив Каховської ГЕС - це глобальна катастрофа. Наслідки якої будуть відчуватися впродовж років. На сьогодні гостро стоїть питання водопостачання у регіонах, які живилися від Каховського водосховища.
Важливо! На сьогодні у Херсоні вода придатна для споживання. Вода постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою", - йдеться в повідомленні.
В обладміністрації пояснили, що перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту.
"Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води. І підтверджують її безпечність та придатність для споживання", - додали в ОВА.