Суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні

Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото", які протягом років були предметом судової суперечки з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що передача має бути здійснена Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні постановив Верховний суд", - йдеться в повідомленні.

Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році. Як Україна, так і музеї в Криму вимагали їхнього повернення, пише видання.

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