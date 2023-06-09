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Суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні

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золото,скіфське
Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото", які протягом років були предметом судової суперечки з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що передача має бути здійснена Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні постановив Верховний суд", - йдеться в повідомленні.

Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році. Як Україна, так і музеї в Криму вимагали їхнього повернення, пише видання.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    09.‎06.‎2023

    В в кінці своєї розмови з міністром закордонних справ України Кулебою, держсекретар США Блінкена запитав, за чиїм розпорядженням він поїхав до Африки (візит не планувався). Відповідь Кулеби - "за розпорядженням офісу президента". Блінкен мовчки поклав слухавку.

    https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
  • Яр Холодний
    Колись (по молодості) випивали з московськими археологами - давали екскаватор для розкопок (за могорич) Діло було на "Челябінщині" Так вчені, "по -п"яні", сказали: "Если из музеев на территории Рассии забрать и вазвратить всё то что, вывезено в Россию из соседних республик - там голые стены астанутся!"
  • Hulio
    Нарешті !
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