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Окупанти почали готуватися до евакуації з півночі Криму, - Центр національного спротиву

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Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого Криму щодо підготовки "евакуації".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти почали складати списки населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. А також росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ.

Зазначається, що першочергово мають вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські диверсанти "евакуюються" на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, - Центр нацспротиву

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • vigo
    Шкода, що не вдасться застати їх зненацька...
    Кацапи, суки, вивезуть все, що зможуть, решту пошкодять...
  • Yevhen Tarnavskyi b54bac3a
    Вони не були б кацапами, якби так не робили
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
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