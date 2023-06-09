Окупанти почали готуватися до евакуації з півночі Криму, - Центр національного спротиву

Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого Криму щодо підготовки "евакуації".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти почали складати списки населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. А також росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ.

Зазначається, що першочергово мають вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи.

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