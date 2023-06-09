ЗСУ ведуть бої на декількох ділянках Бахмутського напрямку, на Запорізькому тривають позиційні бої, - Міноборони
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Схід - епіцентр
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.
На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли.
Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки.
На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", - йдеться в повідомленні.
Водночас, зазначила Маляр, на Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої.