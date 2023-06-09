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ЗСУ ведуть бої на декількох ділянках Бахмутського напрямку, на Запорізькому тривають позиційні бої, - Міноборони

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війна,зсу
На всіх ділянках фронту ситуація напружена.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Схід - епіцентр

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.
На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли.
Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки.

На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначила Маляр, на Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Для недалекиз поясню: Перед тим, як з'їсти горіх, його потрібно розколоти. Для більшої аналогії уявімо собі, що горіх хоче з' їсти не людина (наприклад США зі своєю авіацією), чи бвлка (у нашому випадку Туреччина з потужним ВПК), а ворона (Україна). Яи бачили, як ворона розколює горіх, не маючи молотка, чи гострих зубів і міцних щелеп? Вона раз за разом піднімає горіх на висоту 4-5 метрів і скидає його на асфальт. Звичайно, це займає час. Але ворона таки врешті-решт горіх з'їдає. Завжди. Чому позиціцюйні бої, як перший етап наступу? Та тому, що ворог в укріпленнях. Укріплення потрібно знищити, а ворога вибити. Або знищити живу силу. Без авіації це можна робити тільки артилерією, мінометним і кулеметним вогнем. Із власних закритих пзицій, шоб не нести втрат. 😊 Так зрозуміло? Чи покпзати на картинках?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Генерал Залужний тримає на руках акулу перед її відправкою до Хургади.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все він петрає! 😊 Це кацап. Приблудився, щоб позлорадствувати. Але відповів я насправді не йму, а тим, на кого діє його ІПСО.
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