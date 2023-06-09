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Двоє поліцейських підірвалися на міні на Чернігівщині. Один загинув, інший - в лікарні

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олексій,жовтик
Автомобіль з двома поліцейськими, які перебували поза службою, наїхав на міну та підірвався в прикордонні Чернігівщини.

Про це повідомила поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Ім’я загиблого поліцейського - Олексій Жовтик, ім’я його колеги не називають.

Олексій був старшим сержантом відділення поліції №2 в смт Ріпки Чернігівського райуправління поліції.

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"Сьогодні вранці, перебуваючи поза службою, Олексій Жовтик разом з колегою їхали власним автомобілем територією прикордоння. Поліцейські наїхали на міну та підірвалися. 39-річний Олексій Жовтик загинув на місці, а його колега зазнав травм і був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

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Автор: Ольга Лузан

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