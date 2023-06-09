Двоє поліцейських підірвалися на міні на Чернігівщині. Один загинув, інший - в лікарні

Автомобіль з двома поліцейськими, які перебували поза службою, наїхав на міну та підірвався в прикордонні Чернігівщини.

Автор: Ольга Лузан