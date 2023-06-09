На Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, на Миколаївщині - 23. Відомо про 5 загиблих, 13 осіб вважають зниклими безвісти, - МВС

На Херсонщині та Миколаївщини триває ліквідація наслідків підтоплення через підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Станом на 12:00 на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій", - йдеться в повідомленні.

Загалом евакуйовано 2 412 осіб, 4 загинули. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Також на Миколаївщині підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.

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