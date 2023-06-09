Питання членства України в НАТО майже вирішено, у Путіна немає права вето, - Столтенберг

Тільки Україні та члени НАТО вирішуватимуть, коли настане час запропонувати членство в Альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Союзники неодноразово заявляли, що погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу. Востаннє всі країни-учасники НАТО заявляли про це на саміті у Мадриді влітку минулого року. Пізніше ми одноголосно вирішили, що лише Україна та члени організації мають вирішити коли настане час офіційно запросити Україну стати членом НАТО. І це ніяк не залежить від Москви та Путіна. У нього нема права вето на розширення НАТО", - пояснив він.

Столтенберг додав, що є узгодження щодо ще одного важливого питання - перемоги України у війні, а не Путіна.

"Тому що, якщо Україна припинить існування як суверенна, незалежна, демократична, європейська держава, то обговорення її членства в НАТО взагалі не матиме сенсу", - додав генсек Альянсу.

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