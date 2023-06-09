Родина засудженого за держзраду експосадовця ОДА Кізіменка отримає майже 20 млн грн за ремонт дороги в Краматорську, - ЗМІ

Фірма сина посадовця Кізіменка, який відбув покарання за державну зраду, перемогла в тендері вартістю 20 млн грн на ремонт дороги в Краматорську. Сам власник фірми - під підозрою через ймовірне розкрадання грошей на відновленні зруйнованою війною Сумщини.

Про це йдеться в публікації Вільного радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Управління ЖКГ Краматорська хоче відремонтувати за 19 990 000 грн шляхопровід через залізничні колії по вул. Магістральній. На тендері, що відбувся через Prozorro, перемогла фірма "Укрбуд-проект-реконструкція".

Цю фірму зареєстровано в 2015 році на Київщині. Основна її діяльність - будівництво житлових та нежитлових будівель. Підприємство має статутний капітал усього 1 218 гривень.

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Перші кілька років після створення компанія не брала участі в тендерах. Але наприкінці 2020 року у неї змінився власник. У фірми почати замовляти ремонти доріг - спочатку на Луганщині, потім по всій країні.

Відтоді підприємство отримало підрядів на понад мільярд гривень, з них понад 60 мільйонів - з бюджетів громад Донеччини.

Єдиний власник та керівник "Укрбуд-проект-реконструкції" від 2020 року - Давід Кізіменко з Донецька. Він та його родина мають ще кілька фірм. Матір Давіда Алла, батько Олег, рідний брат Марк та ще одна родичка Наталя Кізіменко займаються або займалися ремонтами за бюджетні гроші.

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Батько Давіда - Олег Кізіменко - офіційно вийшов з цього бізнесу, коли став начальником управління капітального будівництва Донецької ОДА. Чоловіка кілька років тому засудили за державну зраду.

Сам Давід Кізіменко нині під підозрою по справі з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини. За даними слідства, посадовці уклали договори на ремонти з афілійованими фірмами. Ці підприємці нібито у 2-3 рази завищували ціни на будматеріали.

Рідний брат Давіда Марк Кізіменко з 2009 року керує фірмою "Хозхімсервіс". Ця фірма багато років співпрацює з держзамовниками. При цьому вона фігурує в декількох кримінальних провадженнях. Щонайменше по двом з них Марк Кізіменко (як директор) був підозрюваним.

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Заступник міського голови Краматорська Андрій Безсонний на питання про те, чи не завадить такий бекграунд підрядника його роботі, відповів так: "Якщо в тебе немає підозри зі сторони контролюючих органів - то ти не працюєш. Така ремарка жартома, але що мені коментувати, якщо немає рішення суду".

Фірма Кізіменка запропонувала на тендері найнижчу ціну, і тому перемогла у торгах. Але договір з нею поки що не уклали.

"Переможець ще не обраний. Також, за процедурою, якщо його оберуть, впродовж 4-х діб після перемоги він має надати всі довідки щодо чистоти підприємства. І тільки після цього ми зможемо підписати договір", - пояснив Безсонний.

З представниками ТОВ "Укрбуд-проект-реконструкція" журналістам зв’язатися не вдалося.