Окупанти створюють в Криму "ополчення" через страх перед контрнаступом ЗСУ

Голова окупаційної "влади" в Криму Сергій Аксьонов заявив, що на території півострова сформують "ополчення". Воно має взяти участь у відбитті контрнаступу ЗСУ.

Про це він сказав російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Наше кримське ополчення, зараз не можу казати кількість, але сил та засобів більш ніж достатньо для виконання завдач із захисту Криму, у нас сформоване. Всі командири призначені. Всі побували у своїх зонах відповідальності", - заявив Аксьонов.

Він додав, що особисто контролює процес підготовки "ополчення".

Читайте: Окупанти почали готуватися до евакуації з півночі Криму, - Центр національного спротиву

Раніше Аксьонов заявляв, що Україна нібито не зможе визволити півострів завдяки фортифікаційним спорудам та формуванню оборони.