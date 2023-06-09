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Польські фермери знову заблокували рух вантажівок з України, цього разу на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

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кордон,черга,вантажівки
Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано у зв’язку зі страйком польських фермерів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через страйк польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" оформлення вантажівок, які прямують до Польщі, тимчасово здійснюватися не буде. На в'їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт з гуманітарним вантажем. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що страйк фермерів триватиме до 01:00 13 червня. Водіям рекомендовано обирати інші пункти пропуску. 

Нагадаємо, 7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Женя Зима
    їхня влада частково друзі, тут я з тобою згоден. А вот людішкі і бізнес, ой як ти помиляєшся. Я дуже добре знаю їх. У них манія вєлічія, як у лаптєногих перед Україною. Якось так
  • Женя Зима
    нічого особистого тільки бізнес ще одні "братушки"
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це не братушкі ,Полякі це наші хороші друзі,за цими акціями я на 100% впевненний стоять кацапські гроші
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