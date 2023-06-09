Польські фермери знову заблокували рух вантажівок з України, цього разу на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано у зв’язку зі страйком польських фермерів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через страйк польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" оформлення вантажівок, які прямують до Польщі, тимчасово здійснюватися не буде. На в'їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт з гуманітарним вантажем. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що страйк фермерів триватиме до 01:00 13 червня. Водіям рекомендовано обирати інші пункти пропуску.

Нагадаємо, 7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

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