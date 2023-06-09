Під Бахмутом ЗСУ за добу просунулись на 1,2 км на деяких ділянках, - Череватий

Воїни ЗСУ під Бахмутом за добу просунулися на 1,2 км на деяких ділянках, скориставшись ротацією росіян.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

За добу ворог 368 разів обстріляв позиції ЗСУ, відбулось 15 бойових зіткнень та п'ять авіанальотів.

Знищено 120 росіян, 163 зазнали поранень, 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему "Нона", самохідну артилерійську установку "Гвоздика", протитанковий комплекс "Рапіра", реактивну систему залпового вогню "Град" та три польові склади боєприпасів.

За словами Череватого, регулярні російські підрозділи, які заходять до Бахмута замість терористів групи Вагнера, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США підтверджують успіхи України в районі Бахмута, але кажуть і про втрати у бронетехніці, - CNN

"Тому ми завдали ударів, проводимо штурмові дії. За добу наші підрозділи просунулися на деяких ділянках на 1,2 км. Це все в рамках оборонної операції, головне завдання - вибивати потенціал ворога максимально", - сказав Череватий.