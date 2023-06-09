Новини

Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених

7 42526
зсу
Віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про те, що РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених, етнічних угорців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Передача військовополонених ніяк не узгоджувалась з Україною, її доцільність пояснюється "підкарпатським походженням" військових. Важливо розуміти, що всі ці солдати є громадянами України, тому їхня передача до якоїсь третьої країни без згоди та прямої участі України неможлива", - пише видання ATV.

Шем'єн при цьому відмовився розкривати подробиці, пославшись на "інтереси справи та народу".

Однак пізніше Шем'єн заявив ATV, що "все це жест РПЦ у бік Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою".

"Це мій людський та патріотичний обов'язок", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених.

Також читайте: Росія не повинна досягти військових цілей в Україні, - президентка Угорщини Новак

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Угорщина разом РПЦ-ФСБ тупо підживлюють сепаратизм на Закарпатті.
  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    це передача військовополонених чи торгівля людьми? що значить умов обміну не розкривають? а імена? чи там диверсантів прислали під виглядом полонених? на яких умовах? коли вони потраплять додому?
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Ділять нас на етнічних угорців етнічних украінців .
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини