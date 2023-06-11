Новини

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб, - Зеленський

1 56327
зеленський
Під час рятувальної операції на півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсона. Знову і знову дякуємо нашим людям: військовим, поліцейським, рятувальникам. Окрема подяка волонтерам, лікарям, місцевій владі - всім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій", - сказав президент.

Він особливо наголосив, що "російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, якими вивозять людей... Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів було вбито трьох людей, мої співчуття рідним і близьким... Ще десятьох людей поранили, з них двоє поліцейських".

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати... Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - заявив президент.

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А лохи слухали цього брехуна і мліли від щастя. Прастой парєнь із народа.
  • kelt kant
    Гнідьониш гнусавий, "дякуємо" тобі за заборону військовим підірвати 24.02.22. мости на Чонгарі та на Колончаку, які замінували ще в березні 2015 р. Якби не ти та не твої офісні промоскальські щури, весь наш південь був би неокупований досі, а москалота б досі дохла під нашими обстрілами біля Чонгару, так, як вони дохли майже рік під Бахмутом. Не буде тобі та твоїй шоблі прощення ...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Токмаку скоротилася популяція руськіх окупантів. Himars відпрацював. Горять.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини