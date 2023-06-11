Обговорили потреби для українського фронту, - Зеленський провів бесіду з Дудою

Президент України Володимир Зеленський ввечері 11 червня провів бесіду із президентом Польщі Аежеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію".