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Обговорили потреби для українського фронту, - Зеленський провів бесіду з Дудою

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дуда,зеленський
Президент України Володимир Зеленський ввечері 11 червня провів бесіду із президентом Польщі Аежеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію".

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Скиглять
  • Xiaom Xiaom
    9 млрд . Закази Міноборони ,куди дів?
  • 5 копійок
    Відбувається Ddos атака на Цензор від зелені. Краще пограю в карти з компом.
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